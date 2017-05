Half Life : le dernier scénariste s'en va Half Life : le dernier scénariste s'en va

Une page se tourne. La dernière en fait. Chet Faliszek vient d'annoncer son départ de Valve après 12 ans de service et si cette information a une petite importance pour quelques millions de joueurs, c'est parce qu'il s'agit de la troisième et dernière personne en charge de l'écriture sur la licence Half Life à faire ses valises.



Il avait travaillé sur les deux extensions de Half Life 2 (également sur Portal 2 et Left 4 Dead), tandis que Eric Wolpaw est parti de son coté en février dernier, et Marc Laidlaw depuis janvier 2016.



On va peut-être commencer à se faire une raison.