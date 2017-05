Mario X Lapins Crétins : la rumeur relancée Mario X Lapins Crétins : la rumeur relancée

Après Emily Rogers, c'est au tour de Kotaku de pleinement confirmé l'existence d'un certain Mario + Lapins Crétins Kingdom Battle, déjà évoqué par le passé mais sans avoir de nouvelles depuis le lancement de la machine.



Le site a d'ailleurs carrément pu jeter un coup d'oeil à des artworks (qu'ils ne peuvent partager pour l'heure) et nous lâche quelques infos pour l'occasion :



- Le titre tournera sous le Snowdrop (moteur maison d'Ubisoft)

- Les combats seront au tour par tour.

- Il y aura une option coop en local (2 joueurs).

- L'humour sera évidemment au rendez-vous.

- Huit persos jouables : Mario, Luigi, Yoshi, Peach et quatre Lapins Crétins habillés comme les premiers cités.

- Le titre devrait être dévoilé à l'E3 puisque le lancement serait programmé pour août ou septembre.