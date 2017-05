Nights of Azure 2 : nouvelles images Nights of Azure 2 : nouvelles images

Toujours attendu pour cette année au Japon comme en Europe (mais sans plus de précisions dans un cas comme dans l'autre), Nights of Azure 2 refait un peu parler de lui avec cette nouvelle salve de visuels pour montrer que le titre augmentera son quota d'héroïnes.



On rappelle que le lancement concerne la PS4, la PS Vita, mais également la Switch, le titre ayant été confirmé dessus lors du dernier Direct japonais.