Nintendo : le souhait de vendre 100 millions de Switch + un mot sur le secteur smartphone Nintendo : le souhait de vendre 100 millions de Switch + un mot sur le secteur smartphone

S'exprimant face aux actionnaires, le PDG de Nintendo (Tatsumi Kimishima si vous avez oublié son nom) a de nouveau affirmer son intention de faire de la Switch un succès équivalent à celui de la Wii, vendue tout de même à près de 102 millions d'exemplaires durant sa carrière.



Porté par les excellents premiers chiffres de la machine et le récent succès de Mario Kart 8 Deluxe (meilleur lancement de la franchise aux USA), Kimishima en rajoute une couche en déclarant que le souhait des 10 millions d'unités vendues entre le 1er avril 2017 et le 30 mars 2018 est « l'objectif minimum ». Un chiffre presque symbolique puisque combiné aux ventes de mars, la machine pourrait alors côtoyer le total de la Wii U en seulement un an, mais il est désormais évident que Nintendo envisage toute possibilité selon la réception dans les mois à venir, et peut très bien revoir à la hausse la production pour dépasser le quota.



Certains analystes en herbe noteront d'ailleurs la possibilité d'un « joker » en cas d'une petite baisse de régime : avec un dock vendu à part, rien n'empêchera Nintendo d'appliquer la solution de la fausse baisse de prix en vendant une Switch sans son dock pour ceux qui ne veulent jouer qu'en mode portable, et pour probablement 50€ moins cher.



En revanche, le mobile ne semble toujours pas être la priorité pour le constructeur qui semble prendre ce marché comme une poire pour la soif au regard du reste : sur un CA équivalent à 4 milliards d'euros sur la précédente année fiscale, le secteur smartphone ne leur a rapporté que 164 millions d'euros. La prochaine cartouche reste d'importance avec Animal Crossing (pas encore de date) ainsi qu'un cinquième titre toujours en partenariat avec DeNA, mais dont on ne sait encore rien.



Nintendo affirme tout de même son intention de désormais sortir deux à trois jeux mobiles chaque année.