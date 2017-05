Toukiden 2 : la version F2P en approche Toukiden 2 : la version F2P en approche

Comme on s'y attendait, peu de temps après la sortie complète de Toukiden 2, c'est maintenant la version F2P qui se date en occident avec un lancement prévu pour le 30 mai sur PlayStation 4 et PlayStation Vita.



Alors qu'est-ce qui va changer contrairement à ceux qui ont lâché une soixantaine d'euros ? Hé bien déjà pas de mode histoire mais uniquement un accès aux missions classiques via le centre de commandement, en prenant en compte l'intégration d'une jauge d'endurance à la façon des jeux smartphones, chaque mission puisant une unité : vous en avez trois en stock, et il faut huit heures (et ouais) pour en recharger une seule. C'est ce qu'on appelle « le prix de la gratuité ».



Bien sûr, les micro-paiements seront au rapport avec des gemmes à acheter sur le PS Store, soit pour augmenter votre jauge d'endurance à 8 unités, soit pour la classique recharge, sans oublier le stockage d'objets qui sera plus limité qu'à l'accoutumée si on ne lâche pas quelques euros.



Notons tout de même que les joueurs de la version F2P pourront jouer en ligne avec ceux qui ont acheté l'édition normale.