Dragon Quest XI : du neuf dans les combats

Square Enix l'avait promis : l'arbre de compétences de Dragon Quest XI ne sera pas la dernière nouveauté à présenter dans cet épisode et on vient cette fois s'attarder un peu sur le système de combat qui intégrer deux nouvelles options.



- Zone : un état spécial vous entourant d'une lumière bleue qui améliore temporairement vos capacités. L'effet peut d'ailleurs se prolonger d'un combat à l'autre.

- Lorsque vous êtes dans cet état, il est alors possible d'utiliser des combinaisons d'attaque entre plusieurs membres : parfois deux (Camus et le Protagoniste pour la Danse de l'Épée), parfois trois et même la totalité du groupe pour un « Giga Burst ».



Notons que les ennemis peuvent également exploiter toutes ces fonctionnalités.



Dragon Quest XI sortira le 29 juillet au Japon sur PlayStation 4 et Nintendo 3DS, puis « on ne sait quand » sur Switch.