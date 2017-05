Breath of the Wild : infos et visuels de la première extension + MAJ pour le doublage Breath of the Wild : infos et visuels de la première extension + MAJ pour le doublage

On est prévenu depuis avant même la sortie : The Legend of Zelda : Breath of the Wild proposera deux extensions, la première ressemblant davantage à une rehausse du challenge pour les fans de défis, tandis que la seconde proposera bien un nouveau scénario dont un donjon inédit.



C'est donc évidemment la première des deux qui se dévoile aujourd'hui avec quelques visuels et informations sur le contenu :



- Défi de l'épée : une sorte de donjon à combats où l'on démarre sans rien (pas d'armure ni arme) et qui demandera de traverser 45 salles peuplées d'ennemis en devant ramasser ce qu'on trouve. Si vous parvenez à la fin, la Master Sword révélera tout son potentiel et maintiendra son coté « brillant » constamment, contre n'importe quel ennemi.

- Mode difficile : tous les ennemis seront de rang supérieur (les Bokoblins rouges seront directement bleus par exemple), et sous certaines formes qu'on n'avait pas rencontré dans le jeu de base. Ils seront aussi beaucoup plus attentif pour vous débusquer et verront leur santé se régénérer doucement durant un combat trop long. Pour aider un peu, de petites zones flottants en altitude proposeront des coffres bonus (mais évidemment gardés par des ennemis).

- Option « Chemin du Héros » : nouvelle option permettant d'afficher par ordre chronologique les endroits que l'on a déjà traversés sur la carte. Le jeu mémorise « uniquement » les 200 dernières heures (oui, 200).

- Médaillon du Voyage : nouvel objet à récupérer, permettant de créer un unique téléporteur temporaire.

- Masque Koroku : permettra aux joycons de vibrer à l'approche d'une noix.

- Nouvelles pièces d'équipement (voir ci-dessous) qui devra être trouvé au préalable.



Sortie prévue pour cet été, en notant bien qu'il n'y aura pas d'achat à l'unité : le Season Pass coûte 20€ et c'est le seul moyen de se procurer chacune des extensions.



Enfin, notons l'arrivée aujourd'hui même d'une MAJ réclamée par les joueurs : pouvoir enfin changer les voix (japonais, anglais, français, allemand…) tout en gardant les textes FR.