Nagoshi : un nouveau Yakuza, mais pas que

Il y a quelques jours, Toshihiro Nagoshi annonçait officiellement le développement d'un nouveau Yakuza, sans préciser s'il s'agira d'un nouveau spin-off ou du début d'un nouveau cycle.



Mais on apprend aujourd'hui que l'ambition du « Yakuza Studio » vient de grandir, l'homme déclarant qu'il y a eu une réorganisation et qu'il pouvait maintenant envisager plusieurs chantiers en simultanée, et que s'il y aura sûrement des jeux attendus par le public, Nagoshi aimerait également s'attarder sur du neuf.



Pour info, l'homme est également responsable de Binary Domain, Super Monkey Ball… ou encore F-Zero GX. Mais évitez d'avoir trop d'espoir pour ce dernier exemple.