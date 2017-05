Black Ops III : le mode Zombie en stand-alone ? Black Ops III : le mode Zombie en stand-alone ?

En 2016, Activision a lancé non pas un mais deux Call of Duty avec Modern Warfare Remastered et Infinite Warfare. Un coup double qui pourrait de nouveau être au rapport cette année puisque outre Call of Duty WW2 déjà officialisé et présenté (dans son solo du moins), l'organisme de classification ESRB vient de lister un certain Call of Duty : Black Ops III – Zombies Chronicles sur PC, PS4 & One.



L'éditeur n'étant pas vraiment coutumier des versions GOTY, beaucoup y voient la haute possibilité d'une version Stand Alone du fameux mode Zombies avec toutes ses cartes.