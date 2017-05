Switch : une solution très couteuse pour Nintendo afin de répondre à la demande Switch : une solution très couteuse pour Nintendo afin de répondre à la demande

Durant la déclaration de ses objectifs il y a quelques mois, Nintendo avait annoncé vouloir mettre en place 2 millions de Switch dans le monde pour son premier mois de lancement. On a appris cette semaine que la machine avait finalement réussi à se vendre à 2,74 millions d'unités et l'explication sur cette hausse soudaine est dévoilée officiellement par le constructeur : pour répondre à une demande bien plus importante que prévu, la firme a dû utiliser des avions pour la livraison, plus rapide mais bien plus coûteux que l'habituelle voie maritime.



Pour les analystes de Ace Research Institute, cette solution temporaire coûterait l'équivalent de 45$ supplémentaire par machine, mais était vitale pour l'entreprise afin de pouvoir vendre davantage de machines en période de lancement, rassurer du coup les investisseurs, mais également les éditeurs tiers.



(Source : Wall Street Journal)