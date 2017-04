COD WW2 aura des femmes soldats (multi)

Petite news de fin de week-end : Michael Condrey du studio Sledgehammer a tenu à confirmer sur Twitter qu'il sera évidemment possible de jouer une femme dans le mode multi de, soit une première dans la série pour un épisode se situant dans le passé (les épisodes modernes et futuristes proposaient bien le choix).Cela n'a l'air de rien sur le coup, mais certains le prendront comme une réponse indirecte à DICE et son, touché avant sa sortie par une polémique sur l'absence de femmes soldats pour des « raisons historiques » (selon le développeur), oubliant en passant l'existence du Bataillon de la Mort Russe pendant la WW1 (6000 femmes). En même temps, vu que le jeu s'était de base amusé à « oublier » les armées russes et françaises...