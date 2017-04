E3 2017 : Bethesda tease deux annonces E3 2017 : Bethesda tease deux annonces

On sait que Bethesda tiendra sa conférence E3 2017 dans la nuit du 11 au 12 juin, à 03h30 heure française. Et l'éditeur fait aujourd'hui mousser les fans avec un visuel teaser, sous-entendant l'annonce d'au moins deux projets.



Wolfenstein (déjà teasé) ? The Evil Within 2 (en rumeur) ? L'un des AAA secrets encore non dévoilés ? On vous laisse prendre les paris.