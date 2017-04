Sony : la PS4 passe les 60 millions, et nouvel objectif annoncé pour le 31 mars 2018 Sony : la PS4 passe les 60 millions, et nouvel objectif annoncé pour le 31 mars 2018

Sony débarque à son tour pour lâcher son rapport fiscal en annonçant que la PlayStation 4 a dépassé les 60 millions d'unités livrées à travers le monde au 31 mars 2017, soit 20 millions pour l'année fiscale qui vient de s'achever.



C'est mieux que l'année précédente (17,7 millions) mais Sony sait pertinemment que les modèles Slim & Pro ont joué sur tout cela et que la concurrence sera un peu plus féroce pour l'année fiscale en cours : l'objectif reste tout de même de 18 millions de consoles supplémentaires pour un an, afin d'atteindre les 78 millions au 31 mars 2018.