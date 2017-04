Capcom : les objectifs pour l'année fiscale en cours + prochaine annonce d'un ''titre majeur'' Capcom : les objectifs pour l'année fiscale en cours + prochaine annonce d'un ''titre majeur''

Capcom vient de livrer ses objectifs pour la nouvelle année fiscale qui a débuté le 1er avril dernier, et outre l'intention de s'implémenter un peu plus dans le marché asiatique, et de pousser davantage Street Fighter V sur la scène eSport, voici les trois objectifs phares d'ici le 31 mars 2018 :



- Resident Evil 7 : 2 millions de ventes (pour 5 millions au total)

- Marvel VS Capcom Infinite : 2 millions de ventes

- Lancement d'un nouveau titre majeur (encore non annoncé)



Devil May Cry ? Dragon's Dogma 2 ? Monster Hunter 5 ? Resident Evil 2 Remake ? On vous laisse spéculer jusqu'à ce qu'on en sache davantage.



UPDATE

Sans qu'il y ait forcément un rapport avec cette annonce, Capcom déclare tout de même son intention de promouvoir le développement multi plates-formes, incluant la Nintendo Switch.