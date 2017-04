E3 2017 : toujours pas de conférence Nintendo E3 2017 : toujours pas de conférence Nintendo

Même avec un nouveau support à promouvoir (la Switch), Nintendo ne semble toujours pas vouloir revenir à « l'ancienne formule », peut-être toujours traumatisé par le show de 2012, et aussi parce que ça coûte des sous.



Bref, c'est donc du bon matin que l'on apprend que pour la quatrième fois d'affilée, la firme ne tiendra pas de conférence classique à l'E3 2017, même si elle sera évidemment présente pour cette grosse semaine d'actualité. La branche US communiquera « plus tard » sur leurs plans et c'est sans surprise que l'on devrait donc avoir droit à un Direct pour évoquer les différentes cartouches à venir.