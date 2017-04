Switch : quelques autres chiffres softwares Switch : quelques autres chiffres softwares

Jusqu'à présent, le seul chiffre software connu pour la Nintendo Switch était évidemment The Legend of Zelda : Breath of the Wild, écoulé au 31 mars à 2,76 millions d'exemplaires (3,84 millions en comptant la version Switch).



Lors de sa réunion faite aux investisseurs, la firme a lâché quelques données supplémentaires :



- 1-2 Switch va bientôt passer le million de ventes.

- Super Bomberman R a fait plus de 500.000 ventes.

- Premier gros représentant de l'eShop, Snipperclips tourne à 350.000 ventes.



Notons que Snipperclips a toujours été premier du classement eShop US depuis le lancement de la machine, sauf la semaine dernière où le trône fut pris par Wonderboy : The Dragon's Trap.