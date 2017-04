EDF 5 : deux nouvelles bestioles illustrées EDF 5 : deux nouvelles bestioles illustrées

Une nouvelle portion d'images pour Earth Defense Force 5 permet d'illustrer les différents véhicules (dont la moto inédite) mais aussi et surtout deux nouvelles créatures à intégrer au bestiaire : une sorte de punaise et des grenouilles volantes. Et là, ça ne rigole plus.



Toujours aussi moche mais un peu moins qu'avant, ce nouvel épisode sortira dans le courant de l'année au Japon, uniquement sur PS4.