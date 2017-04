Yomawari 2 déjà confirmé en occident

A peine annoncé au Japon (sortie prévue le 24 août), la suite du petitest déjà confirmée en occident par NIS America avec un lancement attendu chez nous pour la fin de l'année, sachant qu'une version Steam viendra se rajouter aux éditions PS4 et PS Vita.de son nom complet proposera cette fois un duo d'héroïnes (Yui et Haru), amies accidentellement séparées et qui dans leur tentative de recherche vont tomber sur une étrange ville. Les développeurs signalent que la zone de jeu sera deux fois plus grande que dans le premier, que l'on pourra visiter davantage d'habitacles, que l'on aura droit dans certaines zones à une vue latérale, et enfin qu'on gardera cette drôle d'ambiance avec des fantômes étranges se baladant dans la ville, certains inoffensifs, et la majorité qui vous tuera au moindre contact.Toujours pas de trailer disponible.