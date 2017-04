Nintendo : Genyo Takeda prend sa retraite Nintendo : Genyo Takeda prend sa retraite

Âgé de 68 ans, Genyo Takeda vient de prendre sa retraite et annonce donc son départ de chez Nintendo après 46 ans de bons et loyaux services. Si l'homme est le créateur de la licence Punch-Out, il est surtout connu pour sa participation au développement hardware depuis 1981 en tant que directeur de la division de recherche intégrée.



L'homme a donc participé au travail sur toutes les consoles de l'histoire de Nintendo, sa seule (relative) « pause » sur ce secteur n'ayant été faite qu'entre juillet et septembre 2015, le temps d'assurer l'intérim à la tête de l'entreprise après le soudain décès de Satoru Iwata.