Capcom : 3 titres qui n'atteignent pas leurs objectifs

Capcom a de quoi faire un peu la moue : sur ses trois gros titres de l'année fiscale qui s'est terminée le 31 mars dernier, aucun n'a atteint ses objectifs de ventes comme vient de le déclarer son éditeur dans un rapport (incluant les chiffres dématérialisés).



Ainsi, Resident Evil 7 a fait 3,5 millions de ventes (l'objectif était de 4 millions), Monster Hunter XX a lui tapé à 1,7 million au Japon (2 millions espérés) et enfin le pire reste Dead Rising 4 qui n'est même pas million-seller (PC et One), alors que Capcom en voulait 2 millions.



Petite compensation qui n'intéressera pas les consoleux : les versions Pachinslot de Resident Evil et Monster Hunter ont rencontré un gros succès. C'est noté.