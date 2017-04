A défaut de Burnout, voici Danger Zone A défaut de Burnout, voici Danger Zone

Vous connaissez Three Fields Entertainment ? Alors sachez qu'il s'agit d'un petit studio fondé par d'anciens de Criterion, auteur à l'époque de Burnout et qui a pondu entre temps Dangerous Golf. Et histoire de continuer à se faire un petit nom (et un peu d'argent), le groupe lâchera le mois prochain sur PC et PS4 Danger Zone, un titre tout simplement adapté du mode Crash de la franchise précitée, vendue au doux prix de 12,99€.



Une vingtaine de défis seront au programme, avec évidemment du classements en ligne.