Marvel VS Capcom Infinite : visuels et collector

Remis sur le devant de la scène hier avec un nouveau trailer pour présenter huit personnages au casting,ajoute à sa base de donnée une nouvelle poignée d'images consacrées à ces derniers (Rocket, Thor, Hulk, Ultron…), ainsi qu'un visuel de l'édition Collector qui coûtera environ 200 euros pour quelques figurines, une réplique des pierres de l'infini et le Season Pass ajoutant six combattants dont Sigma.Notons que si seul le Pass vous intéresse, sachez qu'il sera également intégré dans l'édition Deluxe (90€).Reboot de la franchise qui modifiera son gameplay pour adopter le 2v2 (au lieu du 3v3),sortira le 19 septembre 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.