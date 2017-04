Call of Duty WW2 aura bien son Season Pass Call of Duty WW2 aura bien son Season Pass

L'ironie du titre n'empêche pas d'analyser la situation : beaucoup d'éditeurs tiers commencent à délaisser la politique du Season Pass pour plutôt opter pour un suivi gratuit coté multi (pour l'essentiel en tout cas), maintenant ainsi la communauté et évitant de remplir les bacs à occasion qui leur ferait perdre de l'argent.



Titanfall 2, Halo 5, For Honor, Rainbow Six Siege, Uncharted 4… Même Star Wars Battlefront 2 y échappera, même si EA n'a pas encore dit que tout le contenu DLC serait forcément gratuit. Bref, tout ça pour dire que chez Activision, l'heure n'est pas au changement et c'est ainsi que l'on découvre avant l'heure que Call of Duty : WW2 aura bien droit à son Season Pass, proposé d'ailleurs au coeur d'une « Pro Edition ».



Si les habitudes sont maintenues, ce Pass devrait coûter 50 boules pour pouvoir accéder à 4 Maps Packs (15€ à l'unité).



Call of Duty : WW2 sera officiellement dévoilé demain à 19h et devrait (selon les leaks) sortir mondialement le 3 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.