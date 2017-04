Broken Age repéré sur Xbox One

Disponible depuis déjà deux ans sur PC, PlayStation 4 et PS Vita, le petitde Double Fine devrait prochainement revenir dans l'actualité puisque l'organisme de classification PEGI vient à l'instant d'enregistrer l'existence d'une version Xbox One, ce qui généralement mène derrière à une rapide officialisation.Au départ vendu en deux parties (25€ la totale), ce jeu d'aventure avait rencontré un bon succès critique malgré un second acte un peu moins bon.