Outlast 2 : quelques images avant la sortie Outlast 2 : quelques images avant la sortie

C'est demain que le studio Red Barrels vous invitera à replonger en enfer avec Outlast 2, suite qui offrira un nouveau casting, un tout nouveau « terrain de jeu », et un thème qui fait quelques références à certaines sectes dont celle du Temple du Peuple.



Une vingtaine d'euros pour ce nouveau trip (en dématérialisé) et la possibilité de vous chopper la collection en boîte pour 40€, édité par Warner Bros et proposant le premier épisode, son extension et cette suite.