Axiom Verge aussi sur Switch, peut-être en boîte

Lors d'un récent podcast, le producteur Tom Happ a confirmé que non seulement une version Switch d'était en préparation, mais qu'en plus ils allaient tenter (probablement via un petit éditeur) de sortir une version boîte avec le jeu, un livret et l'OST.Pour les intéressés, ce petit Metroidvania est déjà disponible sur de nombreux supports : PC, PS4, One, Wii U et PS Vita.