Réalité Virtuelle : l'investissement en recul

L'institut Crunchbase a livré son rapport sur l'état actuel du marché de la Réalité Virtuelle, et les bonnes nouvelles ne sont pas vraiment au rendez-vous : au premier trimestre 2017, l'investissement sur ce secteur est au plus bas depuis un an, même s'il faudra prendre en compte que l'euphorie du Q1 2016 sur le tableau ci-dessous vient du financement pour la technologie cinématographique RA Magic Leap (800 millions de dollars à elle-seule).



Pour les analystes, ce tassement pour un marché pourtant important vient de la crainte des entreprises après un certain lot de couacs en 2016, notamment avec l'Oculus Rift dont les ventes n'ont pas été à la hauteur des attentes, menant à une baisse de prix mais également de grosses économies dans le marketing : des centaines de bornes d'essai aux USA (notamment chez Best Buy) ont été enlevées « par manque d'intérêt du client ». Quant à Magic Leap, la technologie a finalement été revendue aux investisseurs.



Greenlight Insights signale en outre que le marché software n'a pas non plus percé et que la seule embellie à retenir au final, c'est les scores assez notables du PlayStation VR et du Samsung Gear VR, moins chers que les autres et donc plus attirants même si on reste loin du mouvement de foule.



La plupart des analystes et investisseurs gardent en tête que la VR reste un secteur d'avenir, mais dont le potentiel économique ne deviendra majeur que vers 2021. Patience.