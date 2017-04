Un mode coop pour Call of Duty WW2 Un mode coop pour Call of Duty WW2

Les choses continuent de fuiter pour Call of Duty : WW2 avec cette fois un mot sur le contenu qui ne devrait pas, et ça faisait longtemps, inclure de mode Zombies. A la place, en plus de la campagne 100 % solo et de l'indispensable multi sur des terrains connus, on aura cette fois un mode coopération avec sa propre histoire, logiquement jouable à plus de deux puisqu'on vous indique bien que vous pourrez y jouer avec « vos amis » (au pluriel donc).



Ce retour aux sources pour la franchise phare d'Activision sera officiellement dévoilé ce mercredi 26 avril en fin d'après-midi.