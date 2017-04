Final Fantasy XV : la prochain MAJ en détails Final Fantasy XV : la prochain MAJ en détails

En attendant la prochaine extension consacrée à Prompto, prévue pour juin, Final Fantasy XV accueillera le 27 avril sa nouvelle mise à jour rapidement illustrée avec les images ci-dessous et proposant les choses suivante :



- Mode « Stable » sur PS4 Pro proposant… un frame-rate locké et donc « stable ».

- Augmentation de la taille de sous-titres et du texte dans certains menus.

- Arrivée des quêtes périodiques avec système de ranking.

- Nouveaux stickers pour la Regalia.

- Nouvelles musiques dans la radio.