[NPD] Charts US : le rapport complet du mois de mars, avec plein de records [NPD] Charts US : le rapport complet du mois de mars, avec plein de records

Nous sommes la troisième semaine du mois et l'heure est au rapport US pour les ventes de la période de mars 2017, où l'on peut évidemment remercier le lancement de la Switch qui permet au marché d'être en hausse de 91 % sur le hardware par rapport à 2016, et de 24 % pour les jeux (en boîte).



Concernant le hardware :



- La Switch est numéro 1, et devient la console faisant le meilleur lancement de l'histoire de Nintendo aux USA (même si le nombre de semaines est variable). Selon Nintendo, un peu plus de 900.000 consoles ont trouvé preneurs.

- Rien d'autres, Microsoft comme Sony étant muets pour le moment.



Concernant le software :

- Prise en compte du dématérialisé sauf pour les jeux Bethesda, Sony, Microsoft et Nintendo.

- Non prise en compte des supports dématérialisés PC hors Steam (uPlay, Origins, etc).

- Le classement se fait désormais par valeur de ventes.



1. Ghost Recon Wildlands

2. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

3. Mass Effect Andromeda

4. Horizon Zero Dawn

5. MLB 17 The Show

6. GTA V

7. For Honor

8. NBA 2K17

9. NieR Automata

10. COD Infinite Warfare



Et maintenant, du détail :

- Plus de 900.000 ventes physiques pour Zelda Switch + Wii U

- Mass Effect Andromeda fait le second meilleur démarrage de la série, derrière le 3 (qui avait tapé à 1,3 million durant le mois de lancement).

- Horizon Zero Dawn fait le meilleur démarrage pour un produit Guerilla : le double de Killzone Shadow Fall à son lancement.

- Ghost Recon Wildlands est le meilleur démarrage de la licence Ghost Recon et le second démarrage de l'histoire pour un titre Tom Clancy (après The Division).

- 1-2 Switch a fait 172.000 ventes en boîte.

- Sur le classement général, Super Bomberman R est 17ème.

- Pour le moment, les meilleures ventes de 2017 aux USA sont, dans l'ordre, Ghost Recon Wildlands, For Honor et The Legend of Zelda : Breath of the Wild.



A noter enfin :

- Dès le mois d'avril (donc pour le prochain rapport), Microsoft intégrera à son tour les chiffres dématérialisés dans ses classements (ne restera plus que Nintendo, Sony et Bethesda).