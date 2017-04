Persona 5 Dancing & Ultimax en vue ? [UP] Persona 5 Dancing & Ultimax en vue ? [UP]

Les plus observateurs nous rapportent que Atlus a déposé le 18 avril deux nouveaux noms de domaine au Japon : p5d.jp et p5u.jp. Pas besoin d'être un génie pour comprendre la référence à Persona 5 et les lettres renvoient justement à ce qui a avait déjà été fait avec Persona 4 par le passé :



- Persona 5 Dancing (jeu de rythme)

- Persona 5 Ultimax (jeu de combat)



Cela reste de l'ordre de la supposition mais disons qu'on ne sera pas surpris à l'annonce, surtout que l'arrivée de ces deux titres a déjà été sous-entendu via un récent sondage japonais.



UPDATE



Bon ce n'est pas tout...

On découvre que l'éditeur avait déposé deux autres noms il y a quelques temps avec p5Ag.jp et p5r.jp.



Le premier pourrait également avoir rapport avec le jeu de combat (voir Persona 4 Arena Ultimax) tandis que le second... Non, n'imaginons pas un Persona 5 Racing.



Dans tous les cas, les droits de domaine expireront si non exploités avant avril 2018.