Dragon Quest XI : premier épisode à intégrer un système d'arbres de compétences Dragon Quest XI : premier épisode à intégrer un système d'arbres de compétences

Décidément, Dragon Quest XI (29 juillet au Japon) ne manquera pas de nouveautés et voilà qu'on nous annonce aujourd'hui une refonte complète du système de compétences. Auparavant, les choses étaient on ne peut plus classique puisqu'il fallait simplement progresser dans le level-up pour déverrouiller de nouvelles choses à des paliers précis mais cette fois, c'est terminé aussi bien sur PS4 que sur 3DS : place à l'arbre des compétences dans lequel vous évoluerez comme bon vous semble.



Évidemment, cet épisode étant dépourvu de jobs (chaque personnage a une classe dédiée), les arbres de compétences seront tous différents selon le combattant.



Notez que le prochain numéro de Jump dévoilera également un nouveau système de jeu.