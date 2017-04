Code Vein : les premières images Code Vein : les premières images

On ne connaît toujours pas les plates-formes dédiées à Code Vein et en attendant confirmation (les rumeurs évoquent PC/PS4/One), en voici toujours une fournée de visuels ainsi que davantage d'informations sur cette production apparemment très « Souls-esque », développée par l'équipe de God Eater.



Comme dit hier, on incarnera une sorte de vampire, ou plutôt une catégorie d'humains qui n'ont pas eu d'autres choix que de fuir l'ancien monde et leurs souvenirs pour obtenir de nouveaux pouvoirs. La survie de l'espèce est désormais maintenue en se nourrissant de sang afin de les empêcher de se transformer en monstres nommés « Lost ».



Les passages dans les donjons seront donc l'occasion de faire le plein d'hémoglobines en utilisant votre « Blood Veils » contre les dangereux Lost, qui dans les faits a une fonction finalement proche de la main démoniaque d'un Toukiden puisque pouvant également vous octroyez des pouvoirs spécifiques (bonus pour votre perso ou malus contre les opposants). Durant votre progression, vous serez accompagné d'un allié à choisir via un nombre grandissant au fur et à mesure de l'aventure.



Le lancement est prévu pour 2018, sur tous les territoires.