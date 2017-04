Star Wars Battlefront 2 : quelques artworks Star Wars Battlefront 2 : quelques artworks

Après le trailer et les premières informations, Star Wars : Battlefront 2 s'affiche un peu plus avec quelques artworks pour montrer quelques uns des décors que l'on pourra visiter dans le multi et le solo, ce dernier point étant l'une des grosses nouveautés de cette suite avec une campagne développée spécialement par Motive (studio de Jade Raymond), mettant en place diverses missions sous 30 ans d'histoire entre l'épisode VI et VII, le tout du point de vue d'une unité impériale.



Sortie prévue le 17 novembre 2017 (mondialement) sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.