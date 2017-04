Ubisoft : 2 nouveaux studios en Europe Ubisoft : 2 nouveaux studios en Europe

Toujours décidé à s'implémenter un peu plus, Ubisoft annonce l'ouverture de deux nouveaux studios en Europe : un à Bordeaux (50 employés), l'autre à Berlin (même nombre).



Dans le premier cas, l'éditeur se félicite d'un cinquième studio en France (après Paris, Lyon, Annecy et Montpellier), et servira à collaborer avec les autres jeux de l'Hexagone pour les licences Lapins Crétins, Just Dance, Steep ou encore le suivi de Ghost Recon Wildlands.



Le studio de Berlin sera lui sous la bannière « Blue Byte », se chargeant du développement d'un AAA encore non annoncé. Difficile de savoir de quoi il s'agira vu que Blue Byte a tourné depuis des années sous les licences Anno, Might and Magic Heroes Online sans oublier le petit Assassin's Creed Identity sur mobiles.