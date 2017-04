[Rumeur] Cyberpunk 2077 : la pré-production rebootée il y a un an [Rumeur] Cyberpunk 2077 : la pré-production rebootée il y a un an

Rumeur en cette fin de soirée, venue de NeoGaf et du membre Boskee aux sources apparemment certaines en rapport avec CD Projekt, où l'on apprend tout d'abord un léger changement dans l'organigramme de Cyberpunk 2077 : le Game Director n'est plus le même depuis juin 2016.



Alors jusque là, ce n'est pas bien grave, sauf que l'insider en question nous révèle que la totalité de la pré-production datant d'avant 2016 a été mis à la poubelle pour l'occasion. Cela pourrait inclure des éléments de game design, du script, des artworks… En tout cas des choses d'importance et qui voudrait dire que le développement a été repris à zéro ou presque depuis un an.



Autant dire qu'en cas de confirmation, il faudra s'armer de patience avant d'en voir la couleur, expliquant le silence des développeurs qui de toute manière ne veulent absolument pas montrer le jeu trop tôt pour éviter la nouvelle polémique de The Witcher 3 (= peuple qui a râlé pour le downgrade graphique alors que la structure avait elle énormément évolué).



Enfin, pour les intéressés, le site officiel de CD Projekt a lancé une offre d'emploi qui sous-entend clairement l'arrivée d'une version mobile pour Gwent Online (expérience exigée sur iOS, Android et Windows Phone).



(Source : NeoGaf)