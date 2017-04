Après Super Mario Maker, un Pac Man Maker ? Après Super Mario Maker, un Pac Man Maker ?

Petite news du soir qui n'a rien d'une blague, car on a quand même d'autres trucs à faire que de s'amuser à ça : devant le succès de Super Mario Maker (ajoutant le million de ventes pour la version 3DS au Japon), certains par l'odeur alléché se disent qu'il y aurait peut-être moyen de gratter une part du gâteau et c'est ainsi que l'on découvre que Bandai Namco vient de déposer une nouvelle marque : Pac Man Maker.



Deux autres marques ont été déposées en même temps : Code Vein (qu'on connaît désormais) et Storm Wings (dont on ne sait rien).