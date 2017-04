Sony : quelques fermetures de serveurs

Il n'est pas toujours utile de revenir sur la fermeture de serveurs vu que cela concerne généralement des vieilleries qu'on a en partie oublié, sauf aujourd'hui où dans le lot annoncé par Sony, on trouvera, un TPS/MOBA en 4V4 exclusif à la machine (F2P) et dont la carrière aura donc duré moins d'un an (lancé le 19 juillet 2016).Voici la liste des jeux dont les serveurs seront fermés au 1er juillet prochain.PlayStation 4 :PlayStation 3 :PS Vita :