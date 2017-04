Shadow Warrior 2 : versions PS4 & One en approche

Lancé en octobre dernier sur PC,redonne enfin des nouvelles pour ce qui concerne les versions PlayStation 4 et Xbox One : le studio nous apprend que le titre a passé le processeur de certification sur les deux supports et qu'une date de sortie (donc probablement proche) ne tardera plus à tomber.FPS bourrin façon Duke Nukem, cette suite apportera avec elle un mode coopération à quatre pour sa campagne.