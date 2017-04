SuperData : 2,4 millions de Switch en mars SuperData : 2,4 millions de Switch en mars

SuperData a une fois de plus fait marcher ses sources européennes et japonais pour ici livrer un rapport concernant les ventes de la Nintendo Switch au niveau mondial : selon le groupe, il se serait vendu 2,4 millions de la console hybride sur l'ensemble des territoires, ce qui en fait un démarrage drastiquement plus important que la Wii U qui tournait entre 2,5 et 3 millions… en six mois.



Les analystes du site qui jusque là tablaient sur 5 millions de machines vendues en 2017 ont rehaussé leurs prévisions en évoquant plutôt un chiffre de 7,2 millions.



On rappelle que selon les sources du Wall Street Journal, Nintendo aurait l'intention d'aller bien plus loin que ça en doublant le rythme de production afin de « livrer » 16 millions de machines dans les bacs du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.



Nintendo qui livrera d'ailleurs son rapport officiel et ses objectifs dans deux semaines.