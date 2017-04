Epic : l'Unreal Engine 4 fait son trou sur Switch Epic : l'Unreal Engine 4 fait son trou sur Switch

Cherchant toujours à implémenter de plus en plus son Unreal Engine 4, Epic Games annonce via sa filiale japonaise que le moteur passe-partout commence également sa carrière sur Nintendo Switch.



Si aucun titre du lancement ne l'exploitait, Snake Pass fut le premier d'une longue liste puisqu'on nous déclare qu'il y a actuellement une vingtaine de jeux « japonais » en chantier exploitant ce moteur, dont peu sont encore connus. On sait qu'il y a Bloodstained, le prochain Shin Megami Tensei et « peut-être » Dragon Quest XI vu qu'on ignore toujours à quoi ressemblera la version Switch.



Plus qu'à attendre de découvrir les autres.