USA : premiers chiffres de la Switch

En attendant le rapport complet de NPD, Nintendo se montre évidemment plus éloquent que de coutume et annonce de suite que la Switch est la console la plus vendue aux USA pour le mois de mars, avec 906.000 unités écoulées pour son premier mois de carrière : un record pour un support Nintendo, et « un des » meilleurs lancements de l'histoire pour une console sur ce territoire.



Pilier de la machine, The Legend of Zelda : Breath of the Wild a lui tapé à plus d'1,3 million d'exemplaire, à raison de 925.000 unités sur Switch et 460.000 sur Wii U. Pour ceux qui se demandent, le fait qu'il y ait plus de Zelda Switch vendus que la console elle-même vient selon Nintendo des collectionneurs qui se sont procurés l'édition limitée en plus de la version simple.



Breath of the Wild devient par ailleurs le plus gros succès de l'histoire de Nintendo pour un jeu de lancement, et le meilleur départ pour un titre de la franchise.



Enfin, le constructeur nous indique qu'il lâchera les chiffres de ventes mondiaux dans son rapport fiscal du 27 avril.