Ghost Recon Wildlands : Narco Road s'illustre Ghost Recon Wildlands : Narco Road s'illustre

Comme tous les jeux à suivi d'Ubisoft, Ghost Recon Wildlands aura droit à son petit lot d'extensions importantes en plus des habituelles MAJ en cours de route et la première des deux arrivera ce 18 avril pour les possesseurs du Season Pass, puis une semaine après pour les autres.



Nommée « Narco Road », ce contenu proposera une quinzaine de nouvelles missions principales (réparties en trois clans à nettoyer), ce qu'il faut de missions secondaires, quatre tenues, neuf armes et de nouveaux véhicules comme vous pouvez le voir avec les images ci-dessous.



Rappelons en outre que cette semaine a vu intégrer le système de défis hebdomadaires, à accomplir seul ou à plusieurs (trois défis par semaine).