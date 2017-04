Rocket League passe le million en boîte

505 Games a eu le nez fin en tentant de lancer une version physique depour toucher un nouveau public : l'éditeur annonce avoir vendu un million d'exemplaires pour l'édition boîte, sachant qu'avec le dématérialisé, le titre approche maintenant des 11 millions d'exemplaires écoulés (sans compter ceux qui se sont procurés la bête via le PS Plus en juillet 2015).L'un des plus gros succès du secteur indépendant de ces dernières années, motivant toujours Psyonix à poursuivre les MAJ comme récemment avec un très sympathique nouveau mode (toujours gratuit). Le jeu devrait d'ailleurs durer encore quelques années vu que l'éditeur a annoncé n'avoir aucune intention de produire unafin de ne pas diviser la communauté.