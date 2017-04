Charts Japon : personne ne bouge

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 3 au 9 avril 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Toujours par manque de sorties notables, le classement ne propose aucune surprise avec une baisse générale qui permet néanmoins à la Switch de garder largement la tête et de passer la barre des 600.000, uniquement grâce à ses jeux de lancement et laissant présager du bon pour Nintendo lors du lancement à venir deDerrière, la 3DS et la PS4 continuent de se taper dessus, la Vita commence à entrevoir les débuts d'une fin de carrière, déjà signée par les trois derniers (dont l'une de manière très anticipée).