Yo-Kai Watch veut faire son Pokémon GO Yo-Kai Watch veut faire son Pokémon GO

Alors que Level-5 ne peut que constater la baisse de puissance commerciale de Yo-Kai Watch au Japon (même si on reste dans le haut du panier face à la concurrence), l'éditeur tentera cette année d'imposer sa licence sur smartphones et outre un puzzle-game déjà disponible et un jeu d'action à venir, on apprend aujourd'hui qu'une troisième application arrivera en octobre, qui reprendra directement le principe de Pokémon GO.



Après tout, il n'y a pas que Niantic/GameFreak/Nintendo qui a droit à une part du gâteau, même si la licence a encore beaucoup de mal à percer en occident, sauf en France où le jeune public semble un minimum au RDV.



Rappelons d'ailleurs que Yo-Kai Watch 2 est disponible chez nous depuis quelques jours sur 3DS.