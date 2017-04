COD WW2 : date et partenariat PS4 COD WW2 : date et partenariat PS4

Nouveau petit bout de confirmation pour l'annonce prochaine d'un Call of Duty : World War 2 avec le leak d'un nouveau visuel qui permet d'apprendre deux choses : le titre sortirait le 3 novembre prochain et Sony aurait de nouveau droit au partenariat (donc incluant probablement bundle et DLC en exclusivité temporaire sur PS4).



On ignore toujours quand Activision se décidera à lever le voile sur ce nouveau cru.