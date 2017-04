Romancing SaGa 3 : portage, remaster ou remake ?

Au cours d'une entrevue accordée à Siliconera, Akitoshi Kawazu a évoqué le développement du Remaster deà venir sur mobiles et PlayStation Vita. Et contrairement àdont la récente version est une adaptation directe de celle sortie sur téléphone portable en 2011, le troisième épisode part de rien (si ce n'est de la base de l'époque Snes), l'occasion pour les développeurs de faire preuve d'un peu plus d'ambitions en pouvant potentiellement ajouter de nouveaux paramètres et des chapitres inédits.Vers un vrai remake ? A suivre et sachez que Kawazu compte également sortir une version occidentale par la suite… du moins « après » quesoit sorti chez nous. La localisation de ce dernier est annoncée depuis un an, et aucune nouvelle n'a été donnée à ce sujet depuis quatre mois.