Dragon Quest XI : la date de sortie japonaise + nouveaux trailers PS4 & 3DS

Square Enix fait exploser en plein vol tous les pronostics pour son: non seulement le titre sortira bien simultanément sur PS4 et 3DS (alors que beaucoup pariaient sur un lancement préalable sur la portable), mais la disponibilité sera faite bien avant la fin de l'année : le 29 juillet au Japon.Au programme pour le lancement :- Un double pack qui réunira les deux versions.- Un bundle avec la PS4, un autre avec la 3DS.- Deux équipements de boost en bonus de précommande : l'un pour gagner plus d'xp, l'autre plus d'or.Square Enix assure que la version Switch est toujours en développement mais ne peut pas communiquer dessus pour le moment.