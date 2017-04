THQ Nordic : toujours dans le recyclage THQ Nordic : toujours dans le recyclage

Spécialisé dans le recyclage intensif le temps de se reconstruire une base pour quelque chose de plus ambitieux, THQ Nordic va continuer de se reposer sur ses acquis et après l'annonce d'un remaster de de Blob (sorti sur Wii il y a des années) sur PC, voilà que le groupe Game Fly liste également cette nouvelle version sur PlayStation 4 et Xbox One.



Mais ce n'est pas tout puisqu'il faut également revenir sur Sine Mora Ex, le shoot de Grasshopper sorti sur old-gen qui officiellement reviendra dans l'année sur PC/PS4/One, mais également sur smartphones et Switch selon l'organisme de classification brésilien qui tombe généralement juste. Notons d'ailleurs que Game Fly évoque de son coté des éditions boîtes, au moins sur PS4 & One.